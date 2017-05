Megszentelték a honvédsírt, amit Majáék azonosítottak

Rendet tettek a katonák



A szentesi ezred katonái rendbe tették a hozzájuk tartozó temetők katonasírjait. Május utolsó vasárnapján tartják a magyar hősök emlékünnepét. Ilyenkor azokra a magyar katonákra és hazafiakra emlékezünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Ebből az alkalomból ragadtak az egyenruhások kertészeti és takarítóeszközöket. A sírok most már méltó állapotban várják az ünnepet.

Tegnap megszentelték az emlékhelyet, ahová a katona lánya, Jézsó Istvánné Anikó néni a férjével, Jézsó Istvánnal és a kelenvölgyi plébánossal, Lancendorfer Istvánnal együtt érkezett Budapestről. A pap a család régi barátja, és első szóra vállalta a szentelést. Ágota munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, ott voltak viszont a szülei és a lánya, Sipos Maja Flóra , akik virágot is hoztak.Megírtuk: a makói Sarkadi Ágota lányával és az édesapjával együtt tavaly nyáron önszántából katonasírokat újított fel (2016. július 20.: Katonasírokat ápol a nyári szünetben Maja). Maja megkapta lapunktól a Délmagyarország Év embere 2016 díjat is. Munkájukra híradásunk nyomán Anikó néni lánya figyelt fel, majd az ő javaslatára vette fel velük a kapcsolatot az interneten keresztül, tudakolva: nem találták-e meg munka közben az édesapa régóta keresett sírját is.

Ágota végül hosszas kutatómunka árán, a Kálvária utcai római katolikus sírkertben bukkant arra a névtelen sírra, amelyről kiderült: a második világháború idején a Panyor-tanya közelében elesett Imre Ferencé. A sírkőre Ágota réztáblát erősített a hősi halált halt katona adataival, sőt egy fotót is róla. A család a nyughelyet azóta is rendszeresen gondozza, hoz rá virágot, mécsest. Lancendorfer István a rövid, de szívhez szóló szertartás keretében áldást kért az ott nyugvó többi hősi halottra is. Azt mondta, egy pap életében ilyen legfeljebb egyszer történik. Anikó néni pedig azt, hogy nagyon jó, megnyugtató érzés számára, hogy ez megtörténhetett.