Megszépül a belváros éke Makón: a lakók egyenként másfél-két milliót költöttek, a másik felét a város állta

A lakók egyenként másfél-két milliót költöttek, a másik felét a város állta. Fotó: Szabó Imre

– Amikor nemrégiben volt egy nagy eső, a folyosón vödrökkel, lavórokkal gyűjtöttük a vizet. De van beázás, repedés az én plafonomon is – mutatta a 90 éves Dékány Sámuelné. Ő a hat közül az egyik lakó a makói belváros egyik patinás, védett épületében, a Korzóban. A városkép szempontjából is fontos épületről van szó: közvetlenül a városházával szemben áll. Most állványerdő borítja, a tetején munkások dolgoznak.

Mikulai György szerint az épület további felújítása is időszerű. Fotó: Szabó Imre

Az itteni lakásokat kivétel nélkül megvették a rendszerváltás idején korábbi bérlői – az alsó szintjén két önkormányzati tulajdonú bérlemény, a most üresen álló egykori kaszinó, valamint egy patika van. A védett épület alsó szintjét évekkel ezelőtt saját pénzén felújította az önkormányzat, a felső azonban elhanyagolt maradt.Most a tetőt újítják fel, ami nélkül a további esetleges munkáknak értelme sem lenne. Ehhez azonban a lakóknak is mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk. A városházán megtudtuk, az önkormányzatnak az épületben 52 százalékos tulajdoni hányada van, ennek megfelelően vállalt részt a költségekből, 13 millió forint értékben. A többit a lakóközösség vállalta, négyzetméter-arányosan szétosztva egymás között.

Mi lesz a Bérpalotával?



Rossz állapotú, de városképi szempontból fontos épület több is akad Makón. Ilyen például a Hagymatikum szomszédságában lévő Bérpalota, ahol fent ugyancsak saját lakások, lent pedig önkormányzati üzlethelyiségek vannak. Itt viszont bonyolultabb lenne a felújítás: egyrészt nem 6, hanem 23 tulajdonossal kellene megegyezni, másrészt jóval több pénzre lenne szükség. A teljes körű felújítás költségét már évekkel ezelőtt is 600 millióra becsülték, és az önkormányzat tulajdoni hányada itt mindössze egyharmad körüli.

Mikulai György például édesanyja segítségével, egyben fizetett ki 1,7 milliót, mások hitelt vettek fel. Az egy lakásra jutó összeg másfél-két millió között van.A Korzó tetőfelújítása várhatóan október 31-én fejeződik be.