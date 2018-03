Megszűnik a beázás a makói kispostán - Egymillióból újítják fel az újvárosi épületet

A tetőre már igencsak ráfért a javítás. Fotó: Szabó Imre

Mivel postaépületben belső fotókat nem lehet készíteni, csak megírni tudjuk: az Újváros központjában, a Kossuth utca végén lévő kisposta igen rossz állapotba került a gyakori beázások miatt. Az ügyféltérben a mennyezeten látni ennek nyomait, ahogyan esős időben vízfoltokat is a padlón. Oda rendszeresen járók mesélik: volt, hogy a plafon egy része le is szakadt. A városban egyébként két postahivatal van, és még a belvárosból is szoktak ide betérni, ha az ottani nagyposta zsúfolt.A rossz állapotú épületről nemrégiben a lapunk által alapított, Makón élek nevű, 8444 tagot számláló Facebook-csoportban nemrégiben Mucsi Tamás, a Demokratikus Koalíció helyi elnöke is posztolt fotót, megjegyezve: ez önkormányzati épület, és többször jelezte a városházán, hogy rendbe kellene hozni. Néhány nappal később munkások jelentek meg a tetőn, és nekiláttak a javításnak.

A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, az önkormányzat folyamatosan törekszik a méltatlan állapotú önkormányzati épületek felújítására. Ilyen a Kossuth utca 66. alatti is, amelyben egyébként nem csak a kisposta található, és amin 2012 óta semmilyen komolyabb felújítás nem történt. A tájékoztató szerint Czirbus Gábor alpolgármester már januárban tárgyalt a helyi posta vezetőjével a beázással kapcsolatban, és előkészítették azt a vállalkozói szerződést, melyet az idei költségvetés elfogadását követően alá is írt az önkormányzat. Azt is megtudtuk, makói vállalkozó végzi a munkát, bruttó egymillióért.Mucsi lapunknak azt mondta, ő már fél éve is jelezte a hivatalban, hogy tenni kellene valamit. – Bizonyára ez is véletlen egybeesés, mint az, hogy az aláírásgyűjtésünk után született döntés a Kálvin utcai rendelő újjáépítéséről – jegyezte meg. A lényeg persze szerinte is az, hogy végre megszűnik a beázás.