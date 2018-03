Megszűnt a várakozás a teherforgalomban Csanádpalotánál

A Csanádpalota Autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán szombat reggel alakult ki torlódás a teherforgalomban. A várakozási idő csökkentése érdekében a rendőrök a Békés megyei Gyula felé terelték a kamionosokat. A torlódás 2018. március 31-én délutánra megszűnt, az átkelés folyamatos Románia irányába.Útnak indulás előtt célszerű tájékozódni az aktuális helyzetről. A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről aoldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.A rendőrség kéri, hogy az autópálya-határátkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg a közlekedők, hiszen az M5-ös és az M43-as autópályán is erős forgalom alakulhat ki, ezért kellő körültekintés szükséges.Indulás előtt mindenki győződjön meg arról, hogy a határátlépéshez szükséges, érvényes személyi- és járműokmányokkal rendelkezik!A dinamikusan megnövekedett forgalom miatt torlódás alakult ki a Csanádpalota Autópálya-határátkelőhely kilépő oldalán, a teherforgalomban. A határátkelőhelyen a rendelkezésre álló négy sáv mellett ideiglenes egy ötödik is működik - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a-n.A várakozási idő csökkentése érdekében a rendőrök március 31-én, a szükséges ideig Szegednél a 47-es számú főútra, a Békés megyei Gyula felé terelik az M43-as autópályán a Románia felé közlekedő tehergépkocsikat. A sorban várakozó kamionosokat visszafordítják Makó irányába, akik onnan Hódmezővásárhely felé, szintén a 47-es számú főúton közelíthetik meg a Békés megyei határátkelőhelyet.Útnak indulás előtt célszerű tájékozódni az aktuális helyzetről. A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről aoldalon, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékozódhatnak.A rendőrség kéri, hogy az autópálya-határátkelőhelyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg a közlekedők, hiszen az M5-ös és az M43-as autópályán is erős forgalom alakulhat ki, ezért kellő körültekintés szükséges.Indulás előtt mindenki győződjön meg arról, hogy a határátlépéshez szükséges, érvényes személyi- és járműokmányokkal rendelkezik!