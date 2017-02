Megújul a közösségi ház

A hetvenes években épült, volt benne fiókkönyvtár és kiállítóterem is, a tisztasági meszeléseken kívül azonban nemigen költöttek rá. Most a földszinti rész belülről teljesen megújul: burkolják, kifestik, felújítják a konyhát és a vizesblokkot. Mindez 2,8 millióba kerül – tájékoztatta lapunkat a választókerület önkormányzati képviselője, Kádár József . Várhatóan a hónap végére készül el, és bútorokat is vásárolnak. Az emeleti részt a mostani felújítás nem érinti, de a tervek között szerepel, hogy itt később a fiataloknak alakítanak ki valamilyen közösségi teret.