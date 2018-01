Megújul a makói Csipkesor alsó szintje

– A makói főtér Csipkesorának alsó szintje új homlokzatot kap, megújul az előtte lévő járda és a kerékpárút, meg a hozzá tartozó zöld terület – jelentette be tegnap Czirbus Gábor alpolgármester, a belváros önkormányzati képviselője.Ezt a város teljes egészében pályázati támogatásból fogja finanszírozni, 280 millió forintot nyertek rá. Most a terveket vizsgálják felül, hamarosan kiírják a közbeszerzési pályázatot, maga a munka pedig nyáron indulhat, és egy évet fog igénybe venni.

A Csipkesor a városközpont 1964-ben épült, városképi jelentőségű épületegyüttese, amely a függőfolyosót díszítő csipkézett homlokzatról kapta a nevét. A hamarosan induló beruházás részleteiről megtudtuk, a földszinti üzletsorral párhuzamosan futó, 3 méter széles járda fölé tetőterasz kerül, amit LED-lámpákkal fognak megvilágítani. A kerékpársáv mellette 2 méter széles lesz.A mellette lévő zöld területet is felújítják, még hangulatos pavilonokat is ki fognak helyezni – a területbe a szoborpark meglévő alkotásait is belekomponálták. Ugyancsak lesznek új padok és kerékpártárolók. Ami pedig az üzleteket illeti, ezeket rácsatlakoztatják a városi távhőrendszerre, az ajtókat és a kirakatokat pedig hőszigetelőre cserélik. A hátsó raktárak teteje új borítást kap, hogy ne ázzon be.

A háztömbben lakók persze arra kíváncsiak, sor kerül-e a felső három emelet, azaz a lakások felújítására is – készült olyan tervrajz, amin ez is látható volt. Czirbus azt mondta, ez később, egy második ütemben lehetséges, ehhez azonban a lakástulajdonosok összefogására és anyagi hozzájárulására is szükség lesz.– Az önkormányzat nyitott az együttműködésre, segít pályázati forrást találni, és tulajdoni hányada arányában részt is fog vállalni a kiadásokból – mondta.