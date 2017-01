Megújul a makói Galamb-iskola

Az épületet felállványozták, most kerül fel a falakra a szigetelőréteg. A fűtést a közeli Hagymatikum Fürdőből érkező termálvíz fogja biztosítani, korszerűsítik a fűtési rendszert, hőszigetelőre cserélik az ajtókat-ablakokat, és napelem is kerül a tetőre. Mindez 350 millióba kerül.Érdekesség, hogy az 1927-ben épült, helyi védelmet élvező belvárosi épületegyüttes nem veszíti el eredeti, díszes küllemét. Mint Farkas Éva Erzsébet polgármestertől megtudtuk, a város ennek érdekében is járult hozzá 57 millióval a költségekhez. Román István , az intézményt fenntartó agrártárca oktatásért felelős helyettes államtitkára a beruházást bemutató sajtótájékoztatón azt ígérte, a korszerűsítésnek köszönhetően megmaradó pénz az iskolánál maradhat. Horváth Zoltán igazgató azt mondta, ez éves szinten 10-15, de akár 20 millió is lehet. A diákokat kevéssé fogja zavarni a munka, hiszen az ajtókat-ablakokat, illetve a fűtőtesteket a délutáni időszakban, illetve hétvégén cserélik.