Megújul a makói városháza díszterme

– Nagyon örülök, hogy a díszterem visszakapja a régi, elegáns hangulatát. Ezt korábban is javasoltam – mondta Sánta Sándor képviselő (Fidesz–KDNP), aki Makó rendszerváltás utáni első polgármestere volt, és azóta is megszakítás nélkül tagja a testületnek. A terem a rendszerváltás óta annyit változott, hogy a pulpitusnál lévő falra felkerült Szekeres István hármas festménye a makói és a Csanád vármegyei címerről meg a vöröshagymáról, illetve időnként a többi képet cserélték. Sánta diákkorából arra is emlékszik, hogy a hátsó falat Széchenyi István festménye díszítette, amit később Sztálinéra cseréltek le. Ma mindkettő múzeumban van.Mint a városházán megtudtuk, a felújítás a külsőségek visszaállítását jelenti: nagyjából olyan lesz a díszterem, mint amilyen a 20. század elején volt. Ennek érdekében lebontják az 1960-as években kapott lambériaborítást, és a falat fehérre festik. Díszíteni a város értékes festményeivel fogják.A mostani széksorok helyére újakat szerelnek, felújítják, felcsiszolják a parkettát, és a nagyteremből nyíló terasz is új burkolatot kap. Az elektromos rendszert, a külső-belső világítást és a fűtést is korszerűsítik.A felújítás várhatóan április elején kezdődik el, és egész nyáron tart majd. Ez idő alatt a testületi üléseket és a házasságkötéseket, névadókat a Korona dísztermében tartják majd. A beruházás 25 millió forintba kerül, a város ezt saját költségvetéséből biztosítja – a kivitelezőt közbeszerzési eljáráson választják ki.