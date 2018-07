Megújul a palotai városháza

Az 1897-ben felhúzott, Vertán Adorján tervei alapján épült városháza (képünkön) most komoly felújításon esik át: a korábbi hőszigetelést követően most vízszigetelést kap. A beruházásra 31 millió forintot költenek, majdnem teljes egészében központi támogatásból.



A munkára azért van szükség, mert a földszinti rész falazata több helyütt penészedni kezdett. Ha lezárul, további felújításokra is szükség lesz. Az alsó szint helyiségei nagyrészt bérbe vannak adva vállalkozásoknak: itt működik a takarékszövetkezet helyi fiókja, de van hentesüzlet, virágbolt, vegyesbolt és óriáskemencével felszerelt kenyérsütő üzem is.



Az épületegyüttes a főtér meghatározó jelentőségű, hangsúlyos eleme, és már akkor is az volt, amikor Csanádpalota még nem nyerte el a városi címet – csak akkoriban még községházának hívták. Ezen a néven került bele a helyi értéktárba.