Megújul Makón a Csipkesor és környéke

A szerződést néhány napon belül megkötik, utána az önkormányzat átadja a területet a kivitelezőnek, és kezdődhet a munka. A beruházás bruttó 336 millió forintba kerül, amire pályázati forrást nyert az önkormányzat.



– A fejlesztések az alsó szintet, az üzleteket érintik. A Csipkesor előtti burkolat megújul. Az üzletek előtt árkádos jellegű tetőt alakítunk ki. Térbútorokat helyezünk ki. A Csipkesor és a 43-as főút közötti zöldterület is megszépül – mondta Czirbus Gábor alpolgármester.



Hátul, a raktárépületek lapos tetőzete szigetelést kap, amire télálló, kevés gondozást igénylő pozsgás növényeket ültetnek. Ide féltetőt is építenek, hogy a rakodás esőben se jelentsen gondot. Az üzleteket a távhőrendszerhez csatlakoztatják, ugyanis télen szinte felfűthetetlenek. Kicserélik a nyílászárókat, és a falakat szigetelik. A homlokzat is megújul. A beruházás 2019. június 30-áig készül el.