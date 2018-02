Megújult a Hagymaház - 130 milliót költöttek rá, új tetőt is kapott

Egyszer azért, mert a tetőt borító pala gyártója nem szállította időben, amit megrendeltek tőle, egyszer meg azért, mert néhány épületelem tisztításakor kiderült, hogy azok tönkrementek, újakat kell helyettük készíteni – ez pedig, egyedi tervezésű darabokról lévén szó, időbe telt.

– Előre nem látott okokból, nem a kivitelező hibájából húzódott mostanáig a Hagymaház felújítása – mondta tegnap délelőtt Farkas Éva Erzsébet polgármester, amikor beszámolt a munkálatok befejezéséről. Mint kiderült, az augusztus elején kezdett munkát azért nem tudták befejezni az eredetileg kitűzött szeptember végi határidővel, mert azon kétszer is módosítani kellett.Mint korábban megírtuk, Makó legrégebbi, 20 esztendős Makovecz-épületét 130 milliós központi támogatásból újították fel. A tornyokban kicserélték az üveglapokat, a fémszerkezetet, a falak repedéseit kijavították, felületeit újravakolták és átfestették, a terméspala tetőt pedig kibontották, hogy kicseréljék alatta a régi, tönkrement fóliát, illetve szigetelőréteget.Czirbus Gábor alpolgármester, a belváros önkormányzati képviselője szerint az épület olyan állapotban volt, hogy a felújításra mindenképp szükség volt. A beruházás műszaki ellenőre, Szőllősi Béla azt is elmondta, hogy összesen 150 négyzetméternyi üveget cseréltek ki, és 1500 négyzetméternyi falat festettek át.Azt is megtudtuk, hogy a megújult Hagymaház avatóünnepségét február 26-án tartják. Itt két helyi fúvószenekar mellett a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumé is fellép. Utóbbit az épületet tervező Makovecz Imre fia, Makovecz Pál vezeti.