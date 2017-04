Megújult a makói Galamb-agráriskola - galéria

Mesebeli palotához hasonlította a Galamb József nevét viselő makói agrárszakképző iskola 135 éves, de most megújult épületét a pénteki avatóünnepségen az igazgató, Horváth Zoltán . Megírtuk, az intézmény teljes energetikai felújításon esett át: korszerű, termálvízalapú fűtési rendszert kapott új radiátorokkal, napelemekkel.Kicserélték a régi ajtókat-ablakokat, a lámpákat, a falakat pedig nemcsak szigetelték, hanem a régi, műemléki jelleget idéző stílusban újították fel. A munka még decemberben kezdődött; a kivitelezők és alvállalkozók is makóiak voltak. Mindez 350 millió forintba került – ehhez a pénz az izlandi–liechtensteini–norvég alapból, a Miniszterelnökségtől és a város önkormányzatától érkezett.Mint elhangzott, az energiahatékonnyá tett működésnek köszönhetően az iskola évente 18-19 millió forintot takarít meg, és 190 tonnával kevesebb szén-dioxidot bocsát ki. Az iskola az agrárszakképzés regionális centruma, az itt tanuló diákok mostantól a környezettudatos szemléletet, a megújuló energiaforrások használatát is megtanulhatják.Az avatáson beszédet mondott többek között Farkas Éva Erzsébet polgármester és Olav Berstad, Norvégia magyarországi nagykövete. Műsort adott a Forgatós táncegyüttes, majd Kiss-Rigó László megyés püspök, Kotormán István református lelkész és Bíró István görögkatolikus parókus áldotta meg az épületet.