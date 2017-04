Megújult a makói nyugdíjasklub

A hetvenes években épült, de azóta a tisztasági meszeléseken kívül nem sokat költöttek rá. Most a földszinti részt újraburkolták és -festették, felújították a konyhát és a vizesblokkot, valamint új bútorokat is vásárolnak. Mindez 2,8 millió forintba került.Az itt működő újvárosi nyugdíjasklub a legrégebbi és a legnagyobb létszámú a városban. Mostanában heti négy alkalommal gyűlnek itt össze az idősek különböző közösségi programokra, alkalmanként 50-60 ember is részt vesz a rendezvényeken – tudtuk meg Szabó Zoltánné klubvezetőtől.