Megújultak az óvodák

Az épületegyüttes nemrégiben megújult, megszépült: díszburkolatot kapott az udvar, árnyékolókat, redőnyöket szereltek fel, a mellékhelyiségeket pedig teljesen felújították – mondta el Toldi János önkormányzati képviselő.



Mint megtudtuk, a város idén is 10 millió forintot fordított az önkormányzati óvoda tagintézményeire, ebből most a legtöbbet éppen a Kálvin utcai épületegyüttesre költötték. Jutott a pénzből például a Kassai utcaira is, ahol többek között ajtókat-ablakokat cseréltek, illetve hamarosan új kazánt szerelnek fel. Bába Andrásné intézményvezető elmondta: az önkormányzati óvoda 4 tagintézményébe összesen 453 apróság jár. Jó hír, hogy a tavalyi 17-tel szemben most 19 csoportot tudtak indítani – ebből 7 a Kálvin tériben működik.