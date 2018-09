Megunták a kilógó kábelcsöveket a makói lakótelepen élők

A központban is így csinálják



Egy évvel ezelőtt a makói belváros lakói is heteken át szenvedtek egy hasonló kivitelezői trehányság miatt: a Szegedi utcában, ugyancsak kábelek fektetése miatt összesen hét helyen vágták át a járdát harminc-negyven centi szélesen, az aszfaltozott járda teljes szélességének feléig, azaz a gyalogos- és a kerékpárossávot elválasztó sárga csíkig. A balesetveszélyes helyzet felszámolását érdeklődésünkre több ízben is ígérték a kivitelező jelzése alapján a városházán, ám végül majdnem másfél hónapig kellett várni rá (2017. október 20.: Kész lett a makói járda).

A fekete kábelkötegek két hónapja lógnak ki a földből, a kivitelező meg otthagyta, mint, aki jól végezte dolgát – mutatja Móra Ferenc.

– Két hónapja lógnak ki ezek a fekete műanyag csövek a földből – mutatja Móra Ferenc, a makói Ráday-lakótelep B/3. lépcsőházának közös képviselője, hogy néz ki a háztömb előtti terület. Mint mondta, a lakókkal együtt elege van abból, hogy különböző távközlési cégek alvállalkozói feltúrják a talajt, felbontják az út aszfaltját, felszedik a járda térköveit, hogy behúzzák a számukra szükséges kábeleket, de a terület helyreállítása vagy elmarad, vagy sokára, kritikán aluli minőségben történik meg. Közvetlenül a lépcsőház mellett például a járda térköveit úgy rakták vissza, hogy előtte megfeledkeztek az alap megfelelő visszatöltéséről. Ezért a járda meg is süllyedt, és egy idős lakót kis híján baleset ért.Móra, aki egyébként ismert közéleti figura a városban, azt mondta, megkereste a problémával a városházát. Elmondása szerint az egyik illetékes azt a tájékoztatást adta neki, tudnak a dologról, és a városban nagyon sok helyen van hasonló gond (erről egyébként bárki meggyőződhet, aki figyeli a lapunk által alapított Makón élek nevű Facebook-csoportot: tele van hasonló panaszokkal). A kivitelező cégek azonban általában utolérhetetlenek. A közös képviselő hangsúlyozza, nem az önkormányzatot hibáztatja. Azt külön bosszantónak tartja, ha a hanyag módon elvégzett helyreállításokat utóbb a város lesz kénytelen befejezni az adófizetők kontójára.A városházát mi is megkérdeztük, tudnak-e valamit tenni a hasonlóan lassú vagy hiányos helyreállítást végző cégek ellen – amint választ kapunk, visszatérünk a témára. Móra mindenesetre arra készül, hogy ha a cég nem hajlandó a két hónapja kilógó kábelcsövek eltüntetésére, azt – afféle polgári engedetlenségi akció keretében – megteszi maga. Hozzátette: az is előfordult, hogy az egyik távközlési cég a lépcsőházban úgy vezetett végig vezetékeket, hogy utána újra kellett festeni. – Ebből tanulva most már csak az jöhet be fúrni-faragni, aki előbb leteszi a festés költségét azzal, hogy csak akkor kapja vissza, ha rendet, tisztaságot hagy maga után – szögezte le.