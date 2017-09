Megütötték őket - állítja a két diák, a nevelő tagad

M. László a vádirat szerint tavaly januárban az egyik fiút pofon vágta, aki a falnak ütődött, és zúzódást szenvedett a fején, a másikat ököllel arcon ütötte – neki bekékült a szeme alja. Mindkettőjük sérülése nyolc napon belül gyógyult.

A fiú egyébként, amikor a betörés miatt kihallgatták a rendőrök, még ugyanezt mondta, csak később állította, hogy bántalmazták.

hogy a két érintett srác közül az egyik, amúgy kisebb termetű hangadóként eredményesen befolyásolja társait, időnként agresszíven viselkedik, és mindkettejükkel volt több-kevesebb magatartási probléma az intézményben.

Nem tett vallomást a bíróság előttaz a volt pedagógusa – jelenleg minőségellenőr az egyik helyi gyárban –, akit az ügyészség azzal vádol: az egyik lakóotthon raktárában két, betörésen kapott diákot bántalmazott.A volt pedagógiai asszisztens tagadta bűnösségét. Azt mondta, bár a hangját olykor felemelte fegyelmezési céllal, soha nem bántott egyetlen diákot sem. A sérülések szerinte azzal magyarázhatók, hogy agyakran balhéznak egymással. A két tetten ért fiatal – a raktárból édességet és pénzt vittek el – közül az, akinek monoklija volt, a rajtaütéskor elszökött, és el is esett.Lakatos Lajos bíró a tárgyalásra beidézte a két érintett fiatalt, illetve akkori gyámjaikat, más diákokat és a vádlott egy kollégáját is. A két gyám, aki Szentesről havonta egyszer látogatta a gondjaira bízott, ugyancsak szentesi gyerekeket, nagyjából egybehangzóan azt mondta, a fiúk másnap panaszolták el, mi történt, amikor a betörési ügy miatt Makóra jöttek. Mindkettőjük szerint őszintén beszéltek. Ugyanakkor a bírói, kirendelt védői kérdések nyomán az is kiderült,Az ügy tárgyalását tegnap nem sikerült lezárni, mert a két legfontosabb tanú, a vádirat szerint bántalmazott fiúk nem jöttek el – egyikük kimentette magát, a másik nem. A bíróság ráadásul úgy döntött, további tanú meghallgatására, illetve szembesítésre is szükség lesz. A következő tárgyalást februárban tartják.