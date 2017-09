Megvalósulhat Makón a négyéves ötlet: hol legyen a kutyapark?

A makói dr. Keczer Tamás is örülne, ha Rambót kutyaparkban sétáltathatná. Fotó: Szabó Imre

A kutyafuttató ötlete nem új: lapunkban először több mint 4 éve állt elő vele Móra Ferenc, a makói közélet egyik ismert figurája (2013. június 25.: Lesz-e Makón kutyapark? ). A férfi egyébként kutyabarát is: törpe pincsere, Csili nyerte akkoriban a delmagyar.hu állatszépségversenyét kölyökkutya kategóriában.Ferenc akkor azt mondta, az elképzelésről több gazdival beszélt, sokan ajánlottak a megvalósításhoz pénzt vagy munkát. Azért, mert miközben Szegeden és Hódmezővásárhelyen van már ilyen, Makón nincs – csak a Maros-parton lehet futtatni a négylábú kedvenceket, az viszont messze van a belvárostól. Helyet is javasolt: szerinte az akkori Károlyi Mihály, most Galamb József utca végén lévő nagy, háromszög alakú üres terület alkalmas volna erre. Próbáltuk most is elérni, de nem sikerült – úgy tudjuk, külföldön van.

– Ez is egy lehetőség, de várjuk a további ötleteket is – mondta Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselő. Ő már korábban felkarolta az ügyet, és nemrégiben egyik kezdeményezője volt annak az indítványnak, amit a teljes Fidesz-frakció nyújtott be a legutóbbi rendes testületi ülésen. Weszelyné úgy fogalmazott, szeretnék a kutyatartók, állatbarátok, állatorvosok javaslatát kérni a helyszínt illetően, de erről természetesen az érintett környék lakóit is meg fogják kérdezni. Arról, hogy mikor és mennyiből valósul meg a makói kutyapark, azután döntenek, hogy a helyszínről sikerült megegyezni.