Megy a gőzös Gerizdesen

Aki a makói Gerizdes városrész Lisztes utcájában jár, az egyik sarkon nem mindennapi dolgot láthat: egy virágokkal gazdagon beültetett, kézzel készített kisvonatot. A mozdonyból és hét kocsiból álló szerelvényt az ottani házban lakó Németh Ágnes készítette, az ötletet pedig az adta hozzá, hogy a lánya, Borka Andrea hosszú ideje a vasútnál dolgozik, most éppen Szegeden.A különleges vonat kilyukadt, kidobásra ítélt műanyag gázolajos kannákból készült, amelyeket Ágnes egyenként kitisztított és befestett, még ablakokat is rajzolt az oldalukra, a lánya pedig kézifűrésszel levágta a tetejüket, hogy elfektetve tele lehessen rakni földdel. Egy fatörzs feldarabolásával egy ismerős, Zsikai Antal kerekeket is készített a kocsik, illetve a koromfekete mozdony alá. Ez utóbbinak még háromszög alakban, szabályszerűen felszerelt lámpái, kéménye és füttycsöve is van.

A ház előtt kavicsos dombon kanyargó szerelvénynek csodájára járnak a környék lakói. Az ötletgazda elmondása szerint mindez bő egy heti munkával készült el. Pénzt is kellett rá áldozni, nagyjából 10 ezer forintot, hiszen a különböző színű festékeket meg kellett venni, ahogy a virágok palántáit is. A legtöbb kocsiban petúnia „utazik", tavasszal pedig virághagymák kerülnek a földjükbe. Ágnes azt mondja, vannak még ötletei az előkert díszítésére, de hogy ezek mik, egyelőre nem árulja el – legyen meglepetés.A vonat idén gyereknapra készült el – az unoka, Veres Andrea is szereti. Fotó: Szabó Imre