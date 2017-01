Melegedőt nyit a makói ifjúsági klub

Az elkövetkező két éjszakára is komoly fagyokat jeleztek Makóra, ezért a FIGYI Caffee és a Makói Közösségi Klub este 7-től reggel 6 óráig ma és a holnap is melegedőt nyit - tájékoztatta lapunkat Mucsi Tamás , a Fiatalokért és Gyermekekért Egyesület (FIGYI) elnöke. Hozzátette, felveszik a kapcsolatot a rendőrséggel és a mentőszolgálat munkatársaival is, hogy ha az utcán olyanokkal találkoznak, akinek szüksége van a segítségre, akkor tudják, hogy szívesen látnak mindenkit. A melegedni vágyókat teával várják. A melegedőt a közösségi klub nagytermében alakítják ki, bejárat a FIGYI Caffee felől.