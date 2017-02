Menthetetlen a makói Kálvin utcai rendelő

– Ezt előbb kellett volna – súgta egy idősebb férfi a mellette ülő fülébe hétfő délután a makói Kálvin utcai rendelő sorsáról rendezett fórum legelején. Arra célzott, hogy a városháza már február elején nyilvánosságra hozta, hogy – mint utóbb kiderült, átmeneti időre – a Tinódi utcai egykori vízműszékház épületébe költözteti innen a rendelőket, illetve a gyógyszertárt, az ötletet azonban nem fogadta osztatlan lelkesedés a városban. A fórumot egyébként a városháza dísztermében tartották meg, és alig több mint félszáz érdeklődő jött el rá.A fórum elején Farkas Éva Erzsébet polgármester felsorolta, hol mennyit költöttek Makón az utóbbi időben az egészségügyre, majd sajnálattal jegyezte meg, hogy a Kálvin utcai rendelőre az elmúlt 20 évben lényegében semmit. Elhangzott az is, hogy az épületegyüttes mostanra kritikus helyzetbe került; Siket Tibor, az innovációs iroda szakembere képekkel illusztrált előadásban mutatta meg, hogy a helyzet tarthatatlan, és ezt a tisztiorvosi szolgálat, illetve statikus szakértő is megerősítette. Azt is bemutatta, milyen jó állapotú a Tinódi utcai. Ennél jobb önkormányzati tulajdonú ingatlan nincs a környéken – hangzott el.Igaz, ez nagyjából 700 méterre van az eredeti helytől. A költözés ellenzői főleg ezt kifogásolták. Az egyik jelen lévő képviselő, Kádár József erre azt mondta, a most felújított Justh Gyula utcai rendelőbe Makó-Rákosról is járnak betegek, ami oda-vissza 26 kilométer. Volt, aki azt javasolta, a Tinódi utcai épületet értékesítse a város, és az árából építsen új rendelőt a Kálvin utcában. Kiderült, ez nem megy: az ingatlan értéke nagyjából 60 millió, ez pedig nem elég az építéshez. A legfontosabb kérdést a rendelőben dolgozó gyermekorvos, Lóczi Rozália tette fel, aki azt szerette volna tudni, meddig kell a rendelőknek a Tinódi utcai ideiglenes helyen maradni, és hová költözhetnek majd vissza. Erre senki nem tudott válaszolni – egyelőre csak annyi biztos, hogy szeptember 1-jétől már ott fogadják a pácienseket.