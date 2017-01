Mi hiányzik a makói fiataloknak?

Mircsov Csaba nem hallott a kérdőívről. Fotó: Szabó Imre

– Nem töltöttem ki a konzultációs kérdőívet, mert nem hallottam róla, de jó ötletnek tartom, hogy megkérdezik a fiatalokat – mondta a Galamb József nevét viselő agrárszakképző egyik diákja, Mircsov Csaba. Azt mondta, ő szereti a várost, és azt tervezi, hogy itt fog maradni. Mezőgazdasági gépszerelőnek tanul, szakmája iránt van kereslet – tavasztól ott fog dolgozni, ahová most gyakorlati képzésre jár. Szerinte a fiatalok helyben tartásához a munkalehetőségen túl az igényeiknek megfelelő szórakozási lehetőségekről kellene gondoskodni. Ő például örülne egy olyan kávézónak, ahová suli után be lehet ülni beszélgetni.

Mindez rímel arra, amit az ifjúsági internetes konzultáció során a makói fiatalok mondtak. Mint beszámoltunk róla, az önkormányzat egy civil szervezettel közösen egy, a város honlapjára kitett kérdőív formájában szólította meg őket. Farkas Éva Erzsébet polgármestertől megtudtuk, ezt összesen 340-en töltötték ki. Több mint 70 százalékuk jelezte, hogy Makón képzeli el a jövőjét, és ennek érdekében szeretnék bővíteni a szabadidő eltöltésére alkalmat kínáló lehetőségeket. Az egyik iskolaigazgató, Horváth Zoltán – a netes konzultációt lezáró hétvégi konferencia egyik előadója – ezt azzal egészítette ki: a hosszú távú itthon tartáshoz vonzó középiskolák kellenek, és olyan munkahelyek, ahol a szakképzett fiatalok tisztességes fizetést is kapnak.Az online konzultáció folytatásaként márciustól a személyes megbeszélésekre alkalmat kínáló iroda nyílik a Csipkesoron, és hamarosan Facebook-csoport is alakul. Tavasszal és ősszel ifjúsági akadémiát is szerveznek Makón.