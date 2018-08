Mi legyen a Bérpalotával? Terítéken a makói beruházások - új ötletek is felmerültek

Megkapták a pénzt

A megszűnt szennyvíztársulás vagyonának szétosztása során az augusztus 17-ei határidőig a 7200 érintett háztulajdonosból 6042-nek tudták visszafizetni, illetve visszautalni az érdekeltségi hozzájárulást – adott tájékoztatást Farkas Éva Erzsébet polgármester. Hadik György képviselő felhívta a figyelmet: akik nem jelentkeztek, még öt évig élhetnek a lehetőséggel.

A Bérpalota a makói belváros meghatározó jelentőségű épülete. Fotók: Szabó Imre

Újra kérik a körforgalmat

A város a napokban újabb levelet írt, ezúttal az Innovációs és Fejlesztési Minisztériumnak, kérve a Rákosi úti körforgalmat – mondta el a polgármester. Emlékeztetett, ezt a városvezetés már 2015-ben is kérte, és azt is elmondta, az itteni balesetek között két halálos is volt. Palicz András városi rendőrkapitány azt mondta, amíg nem lesz körforgalom, addig is minden lehetséges forgalomtechnikai eszközzel igyekeznek növelni az itt közlekedők biztonságát.

A makói fürdő bővítésének közbeszerzési eljárása a kész kiviteli tervek alapján idén ősszel indulhat meg; a munkaterület átadása a jövő év első hónapjaiban történhet meg, maga az építkezés pedig várhatóan 3 évet vesz majd igénybe – mondta el a makói képviselő-testület tegnapi ülésén Lázár János honatya. Arról is beszámolt a képviselőknek, hogy a tervezett tanuszoda a város legfrissebb elképzelései szerint a Galamb-iskola mellé épülhet meg. Ezt teljes egészében az állam fogja finanszírozni, majd fenntartani, és az iskolával is össze lesz kötve, így egyszerre szolgálhatja a mindennapos testnevelés ügyét és a város lakóit is.A testület a legtöbb időt azzal a tervkoncepcióval töltötte, amelyet a Hagymatikum melletti, 1927-ben épült Bérpalota lehetséges felújításáról készített az önkormányzat megbízásából a DAW Építész Stúdió. Az épület 41 százalékban a város tulajdona – lepusztult állapotáról lapunkban is többször írtunk. Vámos Zoltán építész az elképzelésről elmondta: szerintük vissza kellene állítani az épület eredeti küllemét, a falak halványabb színt kapnának, és korlátozni kellene a cégtáblák kihelyezését; a tető szürke lenne, a két tűzfalat pedig Makovecz-stílust idéző díszekkel zárnák le. Az udvarra parkolót és zöld teret álmodtak.Török Miklós (DK) arra hívta fel a figyelmet, hogy az épület eresze alatt fészkel Közép-Európa második legnagyobb molnárfecske-kolóniája, a független Marosvári Attila pedig arra: érdemes lenne megfontolni, hogy zárják össze hátul a torzóban maradt épületet – ehhez szálláshelyek iránt érdeklődő befektetőt is lehetne keresni. Farkas Éva Erzsébet polgármester azt mondta, ez még csak koncepció, lehet tovább ötletelni – Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) ehhez az emberek bevonását is fontosnak nevezte. Az mindenesetre kiderült, hogy forrást is kell találni a beruházásra.Lázár úgy vélte, a munkát akár fokozatosan, 4-5 év alatt is el lehet végezni.Az ülésen más beruházások mellett szóba került a Deák Ferenc utca felújítása is. A polgármester azt mondta, valóban felmerültek kivitelezési, ütemezési problémák, jó hír ugyanakkor, hogy november végéig elkészül a teljes térrehabilitáció. A parkolással kapcsolatos gondokra reagálva Toldi János (Fidesz–KDNP) úgy fogalmazott, meg kell tanulnunk parkolni, és tudomásul kell venni, hogy a kocsit nem mindig lehet közvetlenül a bejárat közelében hagyni. Az is elhangzott: a kivitelezőt a napokban fel fogják szólítani, hogy a munkaterületen végezze el a gyomirtást, különös tekintettel a parlagfűre.