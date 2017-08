Mintha elvágták volna a makói Schmidték kábelét

Több ízben, nagyjából naponta reklamált azóta telefonon, majd személyesen a makói ügyfélszolgálati irodában, illetve 31-én ajánlott levélben is a cég központi címére. A levélre választ még nem kapott, a személyes, illetve telefonos panaszbejelentésre több alkalommal azt az ígéretet kapta, hogy szerelőt küldenek ki, de az nem jött.

– A tévé tulajdonképpen már nem is hiányzik. Nagyon jókat beszélgetünk tévézés helyett a feleségemmel – mondja a makói Schmidt Ferenc ironikusan. Hozzáteszi persze, valójában nagyon dühös, hiszen a vonalas telefonjuk is süket, és internetük sincs. Ez utóbbi nem csupán bosszúság: a felesége könyvelő, a munkájához folyamatos online kapcsolatra lenne szüksége.Ez a helyzet több mint két hete – a dokumentumok szerint egészen pontosan július 24-e óta – tart Schmidtéknél.Akkor döntöttek úgy, hogy elfogadják az egyik kábelszolgáltató, a UPC ajánlatát, és beköttetik otthonukba a kábelt. Miután a szerelők távoztak, néhány óráig minden rendben volt, aztán elnémult a telefon, elsötétült a tévé képernyője, és az internetkapcsolat is megszakadt. Mint meggyőződtünk róla, ez jelenleg is így van.Múlt péntek délelőtt mi is kerestük a szolgáltatót. Az ügyfélszolgálat által megadott sajtókapcsolati címre elküldtük levelünket, de arra mostanáig sem kaptunk választ. Arra lettünk volna kíváncsiak, mikor várható a hiba elhárítása, ilyen esetekben miként kártalanítják az ügyfeleiket, illetve a szolgáltatás nélkül töltött idő beleszámít-e abba a határidőbe, ami alatt az ügyfél következmények nélkül visszamondhatja a szerződést. Ha később mégis választ kapunk, visszatérünk a témára.