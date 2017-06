Móra most a romák lakta Honvédért tüntetne Makón

Járdafelújítás a makói Honvédban idén májusban. A nemzetiségi önkormányzat vezetője szerint annyira azért már nem rossz a helyzet, hogy tüntetni kelljen. Fotó: Szabó Imre

– Nem építek politikai karriert, és nem a városvezetés öncélú fricskázása a szándékom – így Móra Ferenc, akit külföldön, telefonon értük el. Azért szervez a honvédiak érdekében demonstrációt, mert az édesapja is ott élt. Szerinte a városrészben élőket becsapták a választási ígéretekkel, és ez felháborítja. – Komoly fejlesztésekről volt szó, például hogy minden utcát leaszfaltoznak , de azonkívül, hogy levágták a füvet, lényegében semmi sem történt – mondja. Azt szeretné, hogy a jövőben ne ígéretek alapján voksoljanak az emberek. Hogy hol és mikor lesz a demonstráció, még nem tudja.– Hallottam róla, de nem kerestek meg. El fogok rá menni, mert egyetértek azzal, hogy valamit tenni kell, az emberek joggal türelmetlenek – mondja a körzet fideszes képviselője, Sánta Sándor. Emlékeztet, már a rendszerváltáskor, polgármesterként is – mint programfüzete tanúsítja – egymilliárdos fejlesztési programot akart a jelentős részben romák lakta városrésznek. És a mostani ciklus első költségvetését is azért nem szavazta meg először, mert kimaradt belőle a Honvéd-program. A lapunkban is beharangozott rehabilitációs program késik , ezért a városatya legalább annyit el akar érni, hogy a még sáros utak eltűnjenek.

Archív fotónkon egy sáros utca látható a Honvédban.

Gilingerné Ráday Krisztina, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke szerint viszont a demonstráció most nem lenne helyénvaló. – Kisebb lépések igenis történtek . Ennyire rendezett, tiszta a városrész még sosem volt, legfeljebb kampányidőszakokban – jelzi. Ő is megérti, hogy a honvédiak már türelmetlenek, és ő maga is várja már, mikor indulhat a közösségépítő program után az infrastruktúrafejlesztés, de „mindennek megvan a sorja, mint a húslevesnek: előbb a tyúkot fel kell nevelni, meg meg kell lennie a zöldségnek már a főzéshez".