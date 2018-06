Morostalálkozó eresz alá szorult uborkával

- Családi és sportnapot már tavaly is szerveztünk. Úgy gondoltuk, hogy ha már rendbe tesszük a focipályát, amin hatalmas volt a fű, akkor ne csak egy-, hanem kétnapos legyen a rendezvény. Így jött a motorosfelvonulás ötlete. Mivel a környékünkön sok amatőr zenekar működik, őket hívtuk meg, hogy zene is legyen - mondta Valki Alex.- Csak az interneten hirdettük meg, de sok motoros jött el, fiatalok és idősebbek is. Érkeztek Békés és Csongrád megyei motorosok is.A szervezők eredetileg úgy tervezték a motoros felvonulást, hogy a pitvarosi körforgalomban fordulnak vissza, azonban nem hagyták el Ambrózfat.- Nem kaptunk engedélyt, hogy a körforgalomban forduljunk meg. Akkor ugyanis útzárat kellett volna biztosítani - tudtuk meg a főszervezőtől.A helyi fiatalok baráti segítségből hozták tető alá a kétnapos programot, mindösszesen 200 ezer forintból.A motoros felvonulás után öt zenekar lépett fel az ambrózi focipályán felállított ideiglenes színpadon, egy teherautó-platón. Hódmezővásárhelyről a Folkroll és a Psychosis, Mezőhegyesről a Jack N' crack és az Intruders, Pusztaföldvárról az Eresz Alá Szorult Uborka, Szolnokról a Gulyás Band szórakoztatta az ambrózfalviakat. Vasárnap a családi és sportnapon pedig erős ember versenyt, bothúzó bemutatót, kispályás focikupát szerveztek. Két X faktoros, Nemczov Klaudia és Janicsek Roland is fellépett. Este vacsorára is vendégül látták a szervezők a rendezvény résztvevőit.