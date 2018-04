Most az esés, decemberben a beszélgetés okozott problémát: megcsúszott Toldi, késnek a húsvéti utalványok Makón

Az egyik ingyenesen terjesztett hirdetőújságban szabadkozott a hétvégén Toldi János makói önkormányzati képviselő, amiért nem tudta időben kivinni a választókörzetében élő időseknek a húsvéti Erzsébet-utalványokat. Megírtuk, a város önkormányzata tavaly döntött úgy, hogy nemcsak karácsonykor, hanem a húsvéti ünnepekre készülve is kapnak a 70 év feletti szépkorúak 10 ezres utalványt, szám szerint összesen 3300-an. A kézbesítés az adott körzet képviselőjének feladata, ezért is kért külön elnézést Toldi.



– Bő egy hete, amikor még fagyos volt a talaj, a saját udvaromban csúsztam meg, és estem egy nagyot, amikor rőzséért mentem a hátsó fészerbe – mesélte a városatya. Kiderült, az esés miatt, mivel veseköve van, megsérült a veséje. A sürgősségi osztályon látták el, majd napi rendszerességgel infúziós kezelést kellett kapnia – még tegnap is, amikor beszéltünk vele. Ezért nem tudta az összes utalványt házhoz vinni. Az ő körzetében összesen 468-at kellett volna; 150 még nála volt a balesetkor, de a polgármesteri hivatal adott 4 munkatársat segíteni, így becslése szerint körzetében csak 50-70 ember maradhatott utalvány nélkül. – Sajnálom, hogy így történt – mondja. Ma összeülnek a városháza illetékeseivel, és megbeszélik, mi legyen a megmaradt utalványok sorsa – az érintettek valószínűleg a hivatalban vehetik majd át.



Érdekes, hogy Toldi János a karácsonyi utalványok széthordásával sem végzett időben. Akkor nem érte baleset. Azt mondja, decemberben az okozta a késlekedést, hogy sokaknál megállt egy kis beszélgetésre az átadáskor.