Mozgáskottát kaptak a sérült makói gyerekek

– Az elemekből sokféle pályát lehet összeállítani, ezek végigjárásával pedig fejlődnek a gyerekek mozgásos, kognitív és szociális funkciói is – magyarázta Gyulai Éva gyógypedagógus szombat délelőtt a Szent István egyházi iskola diákotthonában, mire való a mozgáskotta.A Szivárványon Túl Alapítvány, amely a fogyatékkal élő gyerekek ügyét karolta fel, helybeli magánszemélyek támogatásával, két hónapos gyűjtéssel tudta ezt beszerezni. Az ára 480 ezer forint volt.A mozgáskottáról tudni érdemes, hogy hazai fejlesztés: Magyar Gábor pszichológus, testnevelő tanár készíti saját kezűleg óvodás, kisiskolás gyermekeknek, de felnőttek is használják csapatépítő tréningeken – ugyanis rendkívül szórakoztató játék.Ami külön jó benne: a sajátos nevelési igényű fiatalok és egészséges társaik akár közösen is használhatják, így az integrációt is szolgálja. Mint láttuk, a gyerekek – képességeiktől függően – egyedül vagy segítséggel, de minden esetben mosolyogva haladtak végig a pályán, követve az állatfigurás rajzok instrukcióit.Az alapítványt lapunkban már bemutattuk. Még tavaly nyáron hívták életre érintett szülők azzal a céllal, hogy megteremtsék saját közösségüket, egyúttal programokat és fejlesztést biztosítsanak a gyerekeknek. Megkapták az egyházi iskola kollégiumának néhány helyiségét, azóta időről időre tartanak összejöveteleket, amelyeken általában szakemberek is segítik az idő hasznos és szórakoztató eltöltését.– Hónapról hónapra többen vagyunk, és mindenkinek nagyon jó érzés, hogy összetartozunk – mondta Varga Mónika, az alapítvány elnöke. A mozgáskottával nyártól fejlesztő foglalkozásokat tartanak, de egyéb közösségi összejöveteleket is.