Műhelyben alszanak, mióta leégett a házuk

– Azóta egy fűtetlen műhelyben lakunk. Esténként didergünk, nap közben meg egészen estig itt vagyunk, próbáljuk eltakarítani a romokat a szomszéd udvaráról – mondta a makói Papp János . A nyugdíjas férfi és felesége két hete vált földönfutóvá, amikor Porond utcai régi, szegényes, limlomokkal zsúfolt udvarú kis parasztházuk – vélhetően az elektromos hálózat hibája miatt – teljesen kiégett, lakhatatlanná vált.Megírtuk: odalett mindenük, a bútoraik, a pénzük, a használati tárgyaik, berendezéseik, de még a ruháik is. A lángokkal a tűzoltók bő fél napon át küzdöttek – a tető összeomlott, a falak némelyike is kidőlt. A férfi már másodjára járt így; egy háza az akkori Puskin utcán, jó negyedszázada ugyancsak leégett, akkor gázszivárgás okozta a tüzet.Papp János, illetve felesége, fia és egy barátja tegnap is azon dolgozott, hogy talicskával visszahordja a szomszédos portáról az oda átdőlt vályogfal maradványait. – Nem tehetek róla, de a szomszédot mégsem hagyhatom cserben – mondta lapátolás közben. Hozzátette, tegnap éjjel is csaknem megfagytak abban a Révész utcai műhelyben, ahol meghúzódhattak. Ruhákat, cipőket, konzerveket kaptak, bútorokat is ajánlottak nekik, de egyelőre nem tudják hová elhelyezni. Próbálkoztak a városházán, hátha kapnak szükséglakást, de nem jártak sikerrel.– Tudom, hogy a ház, ami leégett, elég romos volt, de hátul félig már felépítettem egy másik lakrészt – mutatta Papp János. Ami pénze volt, azon építőanyagokat vett, mint mondta, kocsmában őt soha nem látta senki. Arra készültek, hogy hamarosan oda költöznek át. A tűzzel azonban ez az álmuk is odalett. Nemcsak azért, mert a megvásárolt tetőgerendák is elégtek, de azért is, mert ezek után újra be kellene kötni az elektromos áramot, aminek becslése szerint több százezres költsége van. Ő nyugdíjas, a felesége közmunkás, erre már soha nem lesz elég pénzük. – Mi lesz így velünk? – kérdezte, és sírva fakadt az üszkös romok között.