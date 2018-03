Munka nélkül maradt a tízgyermekes édesanya - kizárták a közmunkából

Ildikó most otthon van, és munkát keres. Fotó: Kovács Erika

– Arra gyanakszom, azért veszítettem el a közmunkám, mert nem tartottam a szám. Szóvá tettem, ami nem tetszik – mondta az ambrózfalvi Gál Ildikó . A 10 gyermekes családanyáról és családjáról többször írtunk lapunkban. Három éve, karácsonykor hirtelen elhunyt a férje. A családnak a talpra állásban olvasóink segítettek a Lapcom Média Alapítvány közreműködésével (2015. január 21.: Tíz gyerek maradt félárván karácsonykor).Ildikó most azért fordult lapunkhoz, mert március 1-jétől a település polgármestere neki egyedül nem hosszabbította meg a közmunkaszerződését.– Nyártól vagyok nemkívánatos személy. A falunapon volt süteménysütő verseny is. Az nyerte meg, aki a zsűriben is szerepelt. Hangot adtam a nemtetszésemnek. Vagy süssön valaki, vagy zsűrizzen. A kettő nem megy együtt. Ezen összevesztem többekkel – mesélte az asszony.Egy héttel a falunap után megjelent Ildikónál a családsegítő, mert egy bejelentés szerint munka után és hétvégén felügyelet nélkül hagyja a gyerekeket.– Közmunka után, illetve hétvégenként gyakran eljártam napszámba. A tíz gyermekemből hét itthon van, a három legnagyobb már önálló életet él. Gondolom, nem kell részleteznem, hogy miért vállalok pluszmunkákat... A gyerekek pedig soha nem voltak felügyelet nélkül. A legkisebb 5, az ikrek 8 évesek. A 15-16 éves testvéreik vigyáztak rájuk. A családsegítőnek sem volt ez ellen kifogása. De azt nem árulta el, hogy ki volt a feljelentő. Néhány hónapig csönd volt. Múlt hét csütörtökön a polgármester megüzente, hogy minden közmunkásnak meghosszabbítják a szerződését. Aznap délután megbeszélés volt a falufarsangról. Kiderült, hogy nem a nyugdíjasok sütik majd a fánkot, hanem a polgármester egyik rokona, akivel az ominózus falunapon csúnyán összevesztem, azt mondta rám, hogy én egy senki vagyok. Az alpolgármesternek is elmondtam, hogy nem értem, miért rá bízták a sütést, miért nem a nyugdíjasklubra, ahogy ez korábban szokás volt. A falu már szinte a polgármester családi vállalkozása. A rokonai ott vannak mindenhol. Ez után a vita után, másnap hívatott a polgármester. Azt mondta, van egy vállalkozó a faluban, akinek kell egy ember. Én legalább 20 évet jártam napszámba. Sajnos 10 gyermek szülése után, több évtizedes fizikai munka miatt már nem bírom úgy a mezőgazdasági munkát, mint régebben. Nem vállaltam el. Erre az volt a válasza, hogy én uszítom a közmunkásokat, már volt, akitől azt hallotta vissza, hogy én irányítom a falut, nem ő. A végén pedig azt mondta: „Azt szeretném, hogy elmenj." Március 1-jétől nincs munkám. Nem ezt érdemeltem – mondta Gál Ildikó.

– Pénteken közöltem Gál Ildikóval, hogy mit kifogásolok a viselkedésében – tudtuk meg Csirik Lászlótól, Ambrózfalva polgármesterétől. – A közfoglalkoztatottak között viszályt kelt. Egymás ellen hangolja a munkatársakat. Indulatos, durva és sértő szavakat használ. Ha úgy érzi, sérelem éri, ami megítélésem szerint gyakran nem is valós, akkor nem válogatja meg a szavait. A beszélgetésünkkor el is ismerte, hogy hirtelen reagál a dolgokra. A tavalyi falunapon is botrányosan viselkedett. Lehet, hogy már akkor el kellett volna mondani neki a véleményem, talán megváltozott volna. A beszélgetésünk során is sértegetett egy olyan embert, aki a farsangi rendezvényünkön közreműködik. Mondtam is neki, „látod, ez a baj veled...". Szinte rendszeresen problémája van valakivel. Közöltem vele azt is, hogy nélküle jobban, problémamentesebben zajlana a közmunkaprogram. Erre úgy reagált, hogy akkor ne is hosszabbítsam meg a szerződését, és újságírót hív a településre – mondta a polgármester.Csirik László azt mondta, hallott róla, hogy néhányan azt beszélik, nem is ő vezeti a falut, hanem Gál Ildikó. – Ehhez csak annyit fűznék, hogy nevetségesnek tartom, és kikérem magamnak. Sajnálnám azt a települést, ahol hozzá hasonló polgármester van... – tette hozzá a falu vezetője.Csirik László a „családi vállalkozásával" kapcsolatban hangsúlyozta, unokatestvére már azelőtt is képviselő volt, mielőtt az időközi választáson őt polgármesterré választották. – A feleségét valóban felvettem a hivatalba takarítónőnek, ez egy vezetői döntés volt. Benne megbízom, korábban közfoglalkoztatott is volt. Az egyik önkormányzati intézményben is dolgozik egy unokahúgom szociális gondozóként, de őt nem az önkormányzat alkalmazza, hanem a csanádpalotai szociális társulás. Egyébként akkor neki volt a faluban egyedül megfelelő végzettsége – mondta a polgármester.