Munkabeszüntetés a Continentalnál - Nem bírták a hőséget a kazánosok a gumigyárban

Beszüntették a munkát a kazánosok tegnap délután Makó legnagyobb üzemében, a gumigyárban. – Most, kánikula idején embertelenek itt a körülmények: a kazán fala 150 fokos, a levegő, amit belélegzünk, néha szó szerint fájdalmat okoz a tüdőnkben – mondta egyikük névtelenül. Hozzátette: úgy látták, ilyen körülmények között dolgozni már az egészségüket veszélyezteti. Tegnap többen rosszul is lettek, volt, akinek vérzett az orra. Hangsúlyozta: szeretnének dolgozni, de így nem lehet.



Információink szerint a kazánosok egy műszakban nagyjából százan vannak a több mint 2 ezer embert foglalkoztató gyárban. Az esetre a vegyipari dolgozók szakszervezetének elnöke, Székely Tamás hívta fel lapunk figyelmét, aki azt is elmondta, a szakszervezet helyben megpróbált közvetíteni a dolgozók és a vezetés között, de nem jártak sikerrel.



A Continental cégvezetője, Nagy Mihály lapunknak hangsúlyozta, mindig maximálisan figyelnek a munkakörülményekre. Minden dolgozónak védőitalt biztosítanak, óránként 10 perc szünetet tarthatnak klimatizált pihenőhelyen, és műszak közben tusolni is lehet. A kazánosoknak ezenkívül – beosztástól függően – kifizetve elengedtek 1-2 műszakot. És a kiszállításokhoz feltétlenül szükséges műszakokat rendelték csak el, a többit későbbi időszakokra tolták. Az előre be nem jelentett akció szerintük jogellenes, komoly kockázatot és kárt tud okozni a munkaadó számára.