Munkához segítik a makói nőket - az iroda a részmunkaidős, az otthoni és a megosztott foglalkoztatást népszerűsíti

Nyelvi és szakmai képzéseket, önismereti tréningeket szerveznek, és ezek idejére ha kell, megoldják a gyermekfelügyeletet vagy az idősgondozást, ha az illető hölgynek ez jelenti a kötöttséget. Persze adott esetben nemcsak az anyukáknak, de az apukáknak is rendelkezésére állnak. Kommunikációjukkal összesen ezer embert szeretnének elérni, a képzésekkel pedig ötszázat.

A Hagymaházban, hétfőnként és szerdánként fogadja az érdeklődőket a makói Család- és Karrier Pont, ahol elsősorban olyan hölgyeknek nyújtanak segítséget az elhelyezkedéshez, akik szülés után szeretnének visszatérni a munka világába. Andrási Lilla projektmenedzsertől a csütörtöki megnyitó előtt megtudtuk, az irodában két ember fogadja a jelentkezőket, akiknek nemcsak az álláskeresésben segítenek, de szükség esetén az önéletrajz megírásában is, sőt az állásinterjúra is felkészítik őket.A projekt összköltségvetése 200 millió forint; a pénzből 120 milliót – pályázati forrásból – a makói önkormányzat áll, a többit a Fiatal Családok Egyesülete nevű civil szervezet. Ebből az iroda felszerelésére, illetve a tanfolyamok indításához szükséges számítógépekre is költöttek.A hároméves projekt sikere persze elsősorban a munkaadókon fog múlni. Andrási Lilla azt mondja, fő feladatuknak tekintik, hogy népszerűsítsék az atipikus, például részmunkaidős, otthoni vagy megosztott foglalkoztatási formákat. Ennek érdekében kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek a munkáltatóknak, és személyesen is felveszik velük a kapcsolatot. Az eddigi tapasztalatok szerint van erre fogadókészség Makón, néhány céggel már meg is állapodtak az együttműködésről.