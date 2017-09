Mutatjuk, milyen lesz a makói fürdő, amelyről az emberek véleményét is kérdik - látványtervek

Elérhető a város honlapján az a kérdőív, amely révén a Hagymatikum bővítésével kapcsolatban kéri a makóiak véleményét a városvezetés – jelentette be Farkas Éva Erzsébet polgármester. Megírtuk: a torzóban maradt fürdő hiányzó elemeiről készült terveket a múlt héten, rendkívüli testületi ülésen mutatták be, ám vita kerekedett arról, hogy az élményfürdő bővítésén túl mi legyen az ugyancsak megálmodott sportuszodával. Voltak, akik amellett érveltek, hogy ez legyen szerényebb, és esetleg ne a Hagymatikum amúgy is szűkös helyéből vegyen el, mások viszont azt javasolták, itt legyen. Felmerült az is, hogy az uszoda veszteséges lesz, ezért célszerű lenne olyan megoldást találni, hogy az állami sportuszodaprogram keretében épüljön, és működtetését is az állam finanszírozza.Az öt pontból álló kérdőív ezekkel a dilemmákkal kapcsolatban kér véleményt a kitöltőktől. Erre szeptember 24-éig lesz lehetőség. De nem csak az interneten keresztül: kinyomtatott kérdőívet, illetve gyűjtőládát a városháza portáján, az Infópontban és a Hagymatikumban is találnak az érdeklődők. Tartanak lakossági fórumot is jövő hétfő délután 5-kor a Koronában, illetve a képviselők is meghallgatják választókerületükben az embereket. Külön meghallgatják a Hagymatikum dolgozói, illetve az idegenforgalomban érintett vállalkozók véleményét is. A fejlesztés tartalmáról a végső döntést várhatóan szeptember 29-én hozza meg a képviselő-testület.