Művésztelep a gyűrű jegyében

A műhely, mint korábban megírtuk, a város patinás alkotótelepeinek hagyományát folytatja, amelyek közül talán Rudnay Gyuláé a legfontosabb. Ő az 1920-as években látogatott el Makóra tanítványaival, ahol a város vendégszeretetét élvezve, a korabeli polgári mecenatúra segítségével értékes festmények, grafikák születtek az ihletet adó Maros-parti táj, a város megörökítésével.



A rangos nyári alkotótábor a helyiek, hazaiak mellett rendszeresen fogad határon túli magyar művészeket. Most a tavalyinál is több, összesen 15 hivatásos alkotónak és egy tiszteletbeli meghívottnak kínál lehetőséget a munkára 20 napon át – az alkotás tegnap kezdődött. A tábort a hagyományok szerint részben az önkormányzat finanszírozza, részben helyi vállalkozók. A programot ezúttal is kiállítások kísérik – az elsőt jövő kedden tartják, V. Nagy Nándor szobrait a Glorius Vigadóban mutatják be, a zárókiállításra pedig 19-én, vasárnap kerül sor a múzeumban.