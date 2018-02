Nagy Hilda reményt kapott a hivatalban

Jó hírrel fogadta Nagy Hildát a járási hivatal foglalkoztatási osztályának vezetője, Bárdi László. Fotó: Szabó Imre

– Ha ez összejön, nagyon boldog leszek. A munkától nem félek, tizenéves korom óta dolgozom, elvállalok bármit – mondta tegnap délután a makói Nagy Hilda. Ő volt az, akiről a napokban megírtuk: 8 osztályt végzett, most közmunkásként dolgozik, szerződése azonban hamarosan lejár, és nagyon szeretne rendes állást találni. Az elmúlt hetekben, hónapokban négy helyi gyárban jelentkezett, de sehonnan nem kapott pozitív visszajelzést.A család helyzetét ezért nagyon nehéznek látta, hiszen párja sérülten született fiuk mellett van otthon, csak négy órában, alkalmi munkákat tud vállalni – összesen hatan élnek nagyjából 170 ezer forintból.

Nagy Hilda segélykiáltására máris reagált a járási hivatal foglalkoztatási osztálya: Bárdi László osztályvezető meghívta, hogy elmondja neki, mi mindennel tudják segíteni az álláskeresést. A tájékoztatón mi is ott voltunk. – Egyrészt jó hír, hogy márciusban újabb közmunkaprogramok indulnak, és addig is, amíg nem talál állást a munkaerőpiacon, tudunk segíteni abban, hogy ne maradjon közfoglalkoztatás nélkül – mondta az osztályvezető. Hozzátette, hogy a közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci elhelyezkedését támogatással is tudják segíteni, így a munkaadók előnyben részesítik őket felvételkor. Emellett személyes álláskeresői konzultációval, illetve az alkalmas önéletrajz megírásában is a segítségére tudnak lenni.Bárdi László lapunknak azt mondta, Hilda esete arra is példa, hogy az álláskeresők sokszor nem is tudják, a foglalkoztatási osztály mennyi mindent tud tenni az ügyük érdekében – és azért érzik kilátástalannak a helyzetüket, mert nem is kérnek segítséget.Az igazi reményt persze az adta Hildának, hogy az osztályvezető már a megbeszélés után át tudott adni neki egy konkrét állásajánlatról szóló értesítést, egy csomagolói munkáról. Mi több, ott helyben segítettek neki az önéletrajz megírásában, amit nyomban el is vitt a céghez. Ha őt veszik fel, a közmunkásfizetés helyett a magasabb minimálbért is megkaphatja. Ha mégsem, mert mondjuk közben már felvettek valaki mást, a márciusban újrainduló közfoglalkoztatás ideje alatt folyamatosan kapni fogja az értesítéseket az álláslehetőségekről, és válthat. Bárdi László ezen túlmenően arra is kérte Hildát, hogy a férjét, illetve az időközben önálló életet kezdett 19 esztendős fiát is küldje be, hátha nekik is tudnak segíteni munkát találni.