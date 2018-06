Nagy jövője lehet az ipari parknak

– Egyelőre csak részben betelepült, ezért nagy lehetőségek vannak benne – mondta a makói ipari parkról Lendvay Endre, a Responsum Kft. vezetője, aki kollégáival a helyi önkormányzat megbízásából térképezte fel a hasznosítás további lehetőségeit.



Az európai uniós támogatásból finanszírozott kutatómunka eredményét a napokban a Koronában, helyi vállalkozók, üzletemberek, intézményvezetők előtt mutatta be. Elmondta: felmérték a város adottságait, a helyben elérhető munkaerőt, az ipar, a szolgáltatási szféra, a kutatás-fejlesztés, a mezőgazdaság jelenét és hagyományait, és erre alapozva tették meg javaslataikat.



A szakember szerint az ipari park fejlesztésekor, a befektetők ide csábításakor érdemes arra alapozni, ami már Makón megvan. Ilyen például a világszerte ismert makói hagyma mint szlogen és mint a helyben felhalmozott sok évszázados mezőgazdasági tudás egyik jelképe.



Felhívta a figyelmet arra, hogy eközben a város gazdaságában egyre nagyobb a szerepe az idegenforgalomnak, az erre épülő szolgáltatásoknak, az agrárium jövedelmezősége visszaszorulóban van. Ahhoz, hogy ez újra perspektívát jelenthessen az itteni fiataloknak, érdemes lehet például valamilyen mezőgazdasági feldolgozóipart meghonosítani, ami a helyi terményeket hasznosítja – adott egy tippet.



A tanulmányra alapozva hamarosan megjelenik egy kiadvány is, ami a makói ipari parkot fogja népszerűsíteni. Ennek szerkesztése most folyik. A terület fele még szabad A makói ipari park az önkormányzat honlapján fellelhető információk szerint ezt a címet 1998-ban nyerte el a Gazdasági Minisztériumtól. A város északkeleti felén, az M43-as sztráda mellett található. 87 hektáros, közművekkel teljes körűen ellátott, és területéből 43 hektár még szabad. Jelenleg 10 működő és 2 szerződött vállalkozása van, közel kétezren dolgoznak itt.