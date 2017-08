Nagylak és Kiszombor lakói nem örülnek, hogy a migrációs térképre kerültek

Kello Pál házától alig pár méterre taposták a határsértők a kukoricát. Fotók: Török János

– A kertem mögötti kukoricásban vonulva csapást tapostak – mutatta tegnap délután a falu határában járt migránsok nyomait Nagylak legszélén, a Rózsa soron lakó Kello Pál. Az idős férfi nem látta-hallotta őket, másnap mutatta meg a hatóságoknak. Úgy tudja, aznap tizenvalahányan jöttek át.

Migránsokat szállító kocsikra lőttek



Fegyvert használtak a román határrendészek tegnap hajnalban egy illegális bevándorlókat szállító jármű megállítására: az egyenruhások a Temes megyei Denta közelében úttorlaszt állítottak fel a Belgrádot Temesvárral összekötő E70-es országúton. Két gépkocsi azonban nem állt meg, nekihajtottak a hatóság több kocsijának, és egy határrendészt megsebesítve továbbszáguldottak. A határrendészek ezt követően használták a fegyverüket. Az egyik gépkocsi egyik kerekét sikerült kilőniük, ám a lövedékek a jármű két utasát is megsebesítették. Az akcióban a megállított gépkocsi szerb sofőrjét és 12 bevándorlót vettek őrizetbe.

Bokor György és Andrási Sándor között sörözés közben is szóba került a migrációs helyzet.

– Itt naponta kétszer járnak a határőrök, úgyhogy én nem félek. A feleségem azért ideges – tette hozzá. Az utóbbi napokban felerősödött migrációs nyomás egyik érintett településének polgármestere, Locskai Zoltán azt mondta, úgy érzi, a faluban egyelőre nyugalom van – igaz, csak pár hete szembesültek a jelenséggel.– Éjszaka arra ébredtünk fel, hogy nagyon ugatott a kutya – mondta egy másik nagylaki, a faluszéli gyárnegyednél lakó Takács Gabriella. Azt mondta, nem mert kimenni, és tudta, hogy már a rendőrök is ott vannak. Szerinte mindenkiben van aggodalom, aki a község határhoz közeli fertályán lakik. Jakab János, aki látta is, hogy migránsokat fognak el, élesebben fogalmazott: – Ha bejön egy az udvaromba, én agyonvágom! Ezek nem olyan emberek, akikkel meg lehet beszélni bármit!Kiszombor határában is fogtak el migránsokat nem is olyan régen. – Én a falu szélén lakom, a házamtól nem messze csíptek fülön pár hete négy migránst – mondta az egyik helyi söröző előtt Bokor György.Véleménye: aki keresztény, jöhet, a többi maradjon otthon. Beszélgetőtársa, Andrási Sándor azt mondta, ő senkit sem engedne be, és kifejezetten fél. A faluban egyébként jelen van a rendőrség, sőt mint Szegvári Ernőné polgármestertől megtudtuk, polgárőrök és kamerarendszer is erősíti a biztonságérzetet.

A Régi Makói utca faluszéli, de Kaszab Ferencné szerint biztonságos.

A nehezen mozgó Kaszab Ferencné éppen a Régi Makói utcában lakik, ahol a rendőrség helyi központja található. A ház előtt üldögélt, amikor megszólítottuk. – A közelben, a töltésnél nyolcat fogtak meg nemrég, egy fiatalember szólt be a rendőröknek – mesélte. Azt mondta, természetesen van benne aggodalom, de úgy tudja, a faluba még soha nem jutottak be a határsértők, mindig előbb elfogták őket. – Jó, hogy a közelben vannak a rendőrök, és gyakran látni nap közben is a kocsijukat – tette hozzá.

A hőkamera elromlott, a zöldhatárt nem védi biztonsági határzár: a magyar–román határ a csempészek új csapásvonala



Naponta kapnak el kisebb-nagyobb migránscsoportokat a rendőrök a magyar-román határszakaszon. Az itt dolgozó egyenruhások a röszkeihez hasonló utasforgalmat bonyolítanak le, emellett a biztonsági kerítés nélküli zöldhatárt is őrizniük kellene.



– Ameddig a temesvári befogadótáborból a migránsok szabadon kijárkálhatnak, addig nem fog csökkeni a számuk a magyar–román határ mellett. A román hatóságok Temesvárra visznek minden határsértőt, akit megfognak a szerb határ közelében – tudatta lapunkkal egy magyar–román határszakaszon dolgozó rendőr.

Temesvárról autópályán egy óra Csanádpalota, és a migránsok komoly pénzeket adnak a csempészeknek, hogy valahogy átkerüljenek hozzánk, majd Ausztriába. – Egyre nehezebben bírjuk a magyar–román határszakasz ellenőrzését – közölte az egyenruhás.



Tegnap hajnalban 13 határsértőt fogtak el a magyar járőrök Kiszombor közelében. Az iraki, pakisztáni és szír állampolgárok személyazonosságukat és magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. Az utóbbi hetekben hatalmas méreteket öltött az elfogott migránsok száma a magyar–román határnál. Csak augusztusban 242 határsértő akadt a rendőrök hálójába ebben a térségben – a többség az utóbbi két hétben. A legnagyobb csoport 42 irakiból állt, akik a csanádpalotai autópálya-határátkelőn egy török kamion rakterében megbújva próbáltak átjutni Magyarországra.



– A temesvári befogadóállomáson naponta 500 és 1000 között mozog az ott tartózkodó migránsok száma – mondta a romániai helyzetet is jól ismerő forrásunk. Románia Magyarországhoz hasonlóan az Európai Unió tagja, ennek ellenére a két ország közötti minden átkelőn van egy minimum-ellenőrzés, amiben benne van a járművek csomagterének ellenőrzése is – ezért fogják meg az átkelőn próbálkozó összes migránst – Röszkével ellentétben viszont itt nincs kerítés a zöldhatáron. A hőkamera két hónapja tönkrement, tehát csak emberi erőre tudunk hagyatkozni, ami különösen a zöldhatáron már nem elegendő. Itt napi szinten fognak a magyarok vagy a románok 10-20 migránst – magyarázta a román határnál dolgozó rendőr.