Napelemekkel spórol a makói kórház - Makón és Vásárhelyen is szereltek fel belőlük

Nagy Jenő a makói kórház napelemparkjánál. Fotó: Szabó Imre

Már egy hete termeli a makói kórházban az áramot az a napelempark, amit Nagy Jenő, a makói kórház helyi vezetője mutatott be a sajtónak. Az intézményben már eddig is volt egy kisebb, 50 kilowattos teljesítményű hasonló berendezés – ez most 67 millió forintos beruházással egészült ki; 456 napelemtáblát telepítettek a hátsó udvarra, és ezzel a kapacitás 117,5 kilowattra bővült.

Hasonló beruházás a vásárhelyi tagintézményben is volt, ott azonban a 390 napelemtáblát az épületek tetejére szerelték fel. Mint elhangzott, az így megtermelt 199 ezer kilowatt villamos energia éves szinten a két tagintézmény egyhavi áramfogyasztásának felel meg, ami 112 ezer kilogramm szén-dioxid kibocsátásától is megkíméli a környezetet.A beruházást teljes egészében pályázati támogatásból valósították meg. Az áramszámlán a napelemek éves szinten 4,5 millió forintot spórolnak. Nagy Jenő azt mondta, ezt a pénzt a betegellátás színvonalának javítására tudják fordítani.