Napelempark a napos Pitvaroson: elég lenne a fél falunak az áram

– Napkeltétől napnyugtáig dolgozik a napelempark. Már szórt fényből is termel energiát – mutatta be a pitvarosi napelemparkot Oswald András, aki a zöldmezős beruházásához pályázati forrást is nyert. – A parkban 2096 napelem található, összteljesítményük 499 kilowatt. A villamosenergia-hálózatra termelik az áramot, éves szinten körülbelül 700 megawattot. A létesítmény a környezetre nem jelent veszélyt – tudtuk meg a tulajdonostól.– A fizikai megvalósítás, a park megépítése volt az egyszerűbb a történetben. Ezt egy közel kétéves engedélyeztetési folyamat előzte meg – említette meg a vállalkozó. Arról is beszélt, azért Pitvarosra esett a választása, mert ott az országban szinte a legmagasabb a napsütéses órák száma, illetve belterületen hozzájuthatott akkora területhez, amekkorára szüksége volt. A telep mellé egy másik ugyanekkora napelempark építését is tervezi, amelynek félúton jár az engedélyeztetése. Ha az is megépül, a két park annyi áramot termel majd, amennyire egy Pitvaros nagyságú településnek éves szinten szüksége van.Pitvaroson az önkormányzat is élen jár napelemek telepítésében. Mára a falu majdnem minden intézményében napelem állítja elő az áramot, ezért az önkormányzat havi áramszámlája csak néhány ezer forint (2016. április 4.: Bejött a napelemes fejlesztés: 22 ezer forint Pitvaros áramszámlája ).