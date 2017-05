Néha az utcán is nagy úr a szükség - de a megyében gondban vagyunk, hova menjünk

– Van olyan délelőtt, amikor 8-10 ember is bejön azzal, hogy csak a mellékhelyiséget szeretné használni – meséli Székely József, a makói Ámor presszó tulajdonosa. Az illemhely persze a fizetővendégeké, ezért ha valaki csak ezért jön, azt szokták tőle kérni, rendeljen egy kávét vagy egy üdítőt. Előfordult, hogy többen jöttek vécézni, mint egyébként fogyasztani – ez is jelzi, hogy a városban volna igény több nyilvános illemhelyre.A makói városközpontban ilyen egy van, méghozzá a Hagymaház mellett. Ez 100 forintos érmével működik – legalábbis elvben, mert jelenleg zárva van. A helyszínen járva azt láttuk, azért, mert a pénzgyűjtő automatát a férfi- és a női részlegnél is szétverték vandálok. A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, ezeket most javítják, és amint elkészültek, ismét megnyitják. Emellett vannak mobil vécék tavasztól őszig a Petőfi parkban, az Almási utcai, a Návay és a Patai téri játszótéren.

– Csongrádon régen a Szentháromság téren volt egy nyilvános vécé, de megszűnt – emlékeztetett a városellátó vezetője, Bodor János . A Tisza-parti városban információink szerint jelenleg nincs sem vállalkozó, sem az önkormányzat által fenntartott illemhely. Amelyiknek az Ifjúság téren az volt a célja, hogy legyen hová menniük a parkban időzőknek, olyan állapotba került, hogy ma már a környékét is elkerülik inkább.Szentesen az önkormányzat tart fenn két illemhelyet. A fehér ház alatt mozgássérülteknek – erről megírtuk, hogy telefonon kell felhívni egy dolgozót, aki odasiet, és kérésre kinyitja. A másik a Kossuth téren van, régen 100 forint volt a tarifa, ma már ingyenes. Tiszta, kifogástalan állapotban láttuk, egyetlen hátránya, hogy – a városi ünnepektől eltekintve – csak munkanapokon van nyitva. A föld alatti helyiség egyébként kétfunkciós: a tetőt színpadként szokták használni.Hódmezővásárhelyen a buszpályaudvar és a vasútállomások illemhelyeit leszámítva két nyilvános vécé működik. Az egyik, a régi típusú „klasszikus" zöld házikó a közelmúltig a Kossuth téren. Az azonban bezárt – ezt felirat hirdeti az ajtaján –, és átköltözött a Bankpalota mögött, a Hódi Pál utcán kialakított játszótérhez. Pelenkázóval is kiegészült. A másik a népkerti játszótérnél, a Tóalj utcán található „automata", vagyis pénzbedobós illemhely.