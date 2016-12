Nehéz vállalkozás a szilveszter

– Már évek óta nem rendezünk szilveszteri bulit, nem éri meg. Amikor tartottunk, kedvező áron kínáltuk, mégsem jöttek az emberek – mondta Basits Józsefné Ilona, a vásárhelyi Halászcsárda üzletvezetője. Hozzátette: a szervezést, hogy legyen színvonalas, élő zene, már szeptemberben, októberben meg kell kezdeni, ugyanis a minőségi zenészeket pillanatok alatt „elkapkodják". Ezt Kis Imre felszolgáló azzal toldotta meg, bevett szokássá vált, hogy az emberek vittek magukkal italt, és vagy az étteremben, vagy az autóhoz kiosonva fogyasztották azt: – A buli végére mindenki jókedvű, kapatos lett, italfogyasztásunk mégsem volt – közölte a pincér.



Ezt a véleményt osztották a Teleki Kisvendéglőben. Már évek óta ott sem bulizhatnak az óévet búcsúztatók, az újévet köszöntők – képtelenség volt kigazdálkodni a szakács, a pincérek és a zenész díjazását. Bónus István vállalkozásaiban, egységeiben – például Bandula Kisvendéglő, Bagolyvár Étterem és Kökénydombi csárda – sem tartanak, ezzel szinte évtizedes hagyományt követve, szilveszteri mulatságot.



Szentesen a Chicago Étteremben biztosan lesz szilveszteri buli, fellépő vagy sztárvendég nélkül, de retró zenével. Az asztalfoglalásért 10 ezer forint előleget kérnek, de ezt az összeget levonják a későbbi számlából. Csongrádon, információink szerint például a Csabi Cukrászdában bulizhatunk az év utolsó napján. Makón több helyen vigadhatunk, például a Kelemen Ház Étteremben, a Szent Gellért Borház és Vendégfogadóban, valamint a Hagymatikumban. Utóbbi klasszikus habpartit is ígér, immár 3. éve, a résztvevőknek, és szmoking helyett fürdőruha a kötelező viselet. Az eseményen 18-tól 23 óráig van a svédasztalos vacsora, és éjfélkor még jön a virsli. A sztárvendég Varga Viktor, de lesz salsabemutató is. Aki most gondol arra, hogy a Hagymatikumba megy szilveszterezni, elkésett: a 400 darab jegy (felnőtteknek 15, gyerekeknek 6 ezer forint) már hetekkel ezelőtt elfogyott. Csanádpalotán tűzijátékkal, forró teával és forralt borral várják az ünneplőket a főtérre.



Visszatérve Vásárhelyre: Kajtár Lajos, immár negyedszer, két bulit is tető alá akar hozni, az egyiket a Gyarmati Dezső Sportuszoda emeleti aulájában, a másikat az Égető Étteremben. Előbbi érdekességét az adja, hogy a tervek szerint egyszerre lesz élő és diszkózene. Ilyen még nem volt a városban – állítja a vendéglátós. – Érdeklődő sok van, de a jegyek nem a kellő számban fogynak. Még van idő – közölte bizakodva Kajtár.



Zárjuk a sort a hagyományos vásárhelyi utcabállal, a 2016 Szilveszter elnevezésű rendezvénnyel, amelyen lesz Szvingoperett (a BFMK-ban), fellép a Traubi és a The Biebers a Kossuth téren. Tűzijáték éjfélkor.