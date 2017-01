Nem drágul az élet Makón 2017-ben

Hogy a legjobb hírrel kezdjük: 2017. január elsejétől nem kell mezőőri járulékot fizetnie a közel 3100 makói gazdának. A mezőőri szolgálat ugyanakkor továbbra is vigyázni fogja a város környéki földeket – központi és helyi költségvetésből. Idén hektáronként évi 365, kiskertek esetében pedig 730 forintot, de minimum 305-öt kellett fizetni.



Az agráriumnál maradva: a helyi termelőknek egy 2015-ös döntés alapján nem kell piaci helypénzt fizetniük. Ez így volt idén is, és információink szerint jövőre is ez várható. Változatlanul hagyta a makói önkormányzat a mezőgazdasági hasznosítású földterületek haszonbérleti díjait is. Ennek értelmében a külterületi földek, illetve a zártkertek bérleti díja aranykoronánként továbbra is évente 1200 forint, belterületen pedig 7,5 forint lesz négyzetméterenként.



A tavalyi, 20 százalékos csökkentés után idén nem változott az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti díja. A legalacsonyabb bérleti díj négyzetméterenként 322, a legmagasabb 2352 forint – ez attól függ, hol van az ingatlan. A 2017-es díjakról várhatóan jövő februárban döntenek. Azt viszont már tudni lehet, hogy változatlan marad a Maros-parti üdülők bérleti díja. Burkolt út melletti telkek esetén továbbra is 329, közbenső fekvésű telkeknél 295, belső fekvésűeknél pedig 272 forint plusz áfát kell várhatóan fizetni évenként minden négyzetméter után. A köztemetés díjai sem emelkednek, aminek az alacsony infláció az oka.



Az urna elhelyezése 25 évre továbbra is 10 ezer forintba kerül, egyes sírhely megváltása ugyanennyi időre 20 ezerbe, a dupla pedig 30 ezerbe.



A testület hozzájárult viszont ahhoz, hogy a minimálbér emelése miatt januártól 3,56 százalékkal emelje az étkeztetést biztosító vállalkozás a térítési díjat az óvodások és az iskolások számára. A bölcsődékben ugyanakkor marad a tavalyi díj – itt nem magánvállalkozó, hanem az Egyesített Népjóléti Intézmény konyhája gondoskodik az ételről.