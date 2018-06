Nem érti a makói nő, miért nem zárják el fent a vizet a hiba elhárításáig - Ilonka április óta ázik

Benczikné azt szeretné, ha a beázás elhárítása után fel is újítanák a fürdőszobáját. Fotó: Szabó Imre

– Nézze meg, mindjárt a fejemre szakad! – mondja a makói Szegedi utca egyik téglaépítésű emeletes házában lakó Benczik Sándorné.A 87 esztendős, egyedül élő nyugdíjas pedagógus több mint két hónapja küzd amiatt, hogy a fürdőszoba plafonja a fölötte lévő fürdőszobától ázik. Volt, amikor a frissen elkészített frizurájára csöpögött a víz fentről. Mostanra tekintélyes méretű a beázás foltja, a vakolat málladozik. Ilonka az egészségét is veszélyben érzi a probléma miatt: nemcsak azért, mert idegeskedik, hanem azért is, mert a beázott plafon penészedik, ő pedig azóta köhög, fullad.Az idős asszony a beázás miatt előbb a felső szomszédnak szólt, aztán írt leveleket, majd miután semmi sem történt, a közös képviselőtől kért segítséget. Utóbbival, Budai Jánossal mi beszélni is tudtunk. Annyit mondott, őt a lakás tulajdonosa úgy tájékoztatta, hívott szakembert, aki megpróbálta bontás nélkül kijavítani a hibát, de nem járt sikerrel. Ez valószínűleg azért sem könnyű, mert nem folyamatos, hanem csak időszakos beázásról van szó. – Mestert keríteni nem könnyű manapság, a fürdőszoba bontása pedig biztosan drága lesz, aligha fizeti a biztosító. Mindenesetre nekem azt ígérte a tulajdonos, hogy 13-14-én elvégezteti a munkát – mondta Budai.Ilonka néni azonban türelmetlen. Nem érti, miért kell áprilistól júniusig várni egy ilyen munkával, amíg csaknem rászakad a plafon. Azt sem, hogy ameddig nincs a beázás elhárítva, fönt miért nem zárják el a vizet. Meg lehetne tenni, mert – legalábbis Benczikné így tudja – a tulajdonos nem lakik benne, csak vendégeknek adja ki. Választ azonban mi sem kaptunk a kérdéseinkre: amikor bekopogtunk, senki sem nyitott ajtót.