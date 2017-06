Nem fedik le, de kikotorják a csatornát

Az önkormányzat keresi a pályázati lehetőséget a megvalósításra – áll abban a levélben, amit a makói városháza küldött érdeklődésünkre a Nagyér-csatornával kapcsolatban. Megírtuk: a csatornának a kórház háta mögött van egy lakott területet érintő szakasza, ami most igen elhanyagolt, növényzettel benőtt, ráadásul nyáridőben orrfacsaróan bűzös.



A partján lakó Kiss Norbert szeretné elérni, hogy fedjék le, vagy legalább takarítsák ki, biztosítva a víz lefolyását. Ennek érdekében eddig több mint 80 érintett aláírását gyűjtötte össze, és videót is készített, majd küldött a városházára az áldatlan állapotokról (2017. június 21: Csatornaszag a Nagyér mentén).



A levélben az áll, a Nagyér két nyitott szakaszon is kellemetlenséget okoz a lakóknak: nemcsak a kórház mögött, de a Pallas söröző és a Kálvin–Hunfalvi sarok közötti szakaszon ugyancsak. Ez utóbbi 130 méteres, befedésének előzetesen kalkulált összege 12 millió forint.



A másik szakasz zárttá tétele ennek a többszörösébe kerülne. A városháza ugyanakkor hangsúlyozza, hogy már érdeklődésünk előtt is tervezte a csatorna kotrását, és keresett erre vállalkozót. A kiválasztott cég a Nagyér-csatorna kikotrását 1040 méteren – az érintett szakaszon is – júliusban elvégzi 2 millió plusz áfáért.



A kikotort zöldhulladékot a száradást követően a vállalkozó elszállítja. Ezt követően minden évben legalább egyszer elvégezteti az önkormányzat a meder kotrását.