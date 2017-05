Nem indul új per a volt makói gyepmester ellen

A férfit azzal vádolták, hogy 2012 őszén a makói gyepmesteri telepen lévő kutyák közül legalább ötöt közvetlen közelről fejbe lőtt egy, a nyomozás során be nem azonosított lőfegyverrel. A bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a tetemek hiányában nem lehet kétséget kizáróan megállapítani, hogy a kutyák lőtt seb következtében pusztultak el, és azt sem, hogy a vádlottat felelősség terheli-e. A 2015 márciusában jogerőre emelkedett ítélet ezért a folytatólagosan elkövetett állatkínzás miatti vád alól bizonyítottság hiánya miatt felmentette őt.



A megyei főügyészség azért nyújtott be perújítási indítványt, mert az elsőfokú bíróság felmentő ítéletét nagy mértékben befolyásolta egy tanú hamis vallomása – az illetőt a Makói Járásbíróság jogerős határozatában hamis tanúzás bűntettében bűnösnek is nyilvánította. A perújítási eljárás során az állatkínzás kérdésében a vádlott bűnösségét alátámasztó újabb bizonyíték azonban nem merült fel, ezért utasította el a bíróság az előterjesztett perújítást.