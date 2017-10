Nem lett népszerűbb, pedig a makói önkormányzat fizeti - Csak a szülők harmada kérte a védőoltást

Viki megszenvedte a bárányhimlőt, de Regőnek már kért védőoltást az édesanyjuk. Fotó: Szabó Imre

– Viki lányom, aki most 7 és fél éves, elkapta a bárányhimlőt, és sajnos szövődménye is volt, 3 hétig betegeskedett – indokolta a makói édesanya, Panyor Zsuzsanna, hogy a kislány öccsének, a 2 és fél éves Regőnek miért kért védőoltást. Azt mondta, külön öröm, hogy az önkormányzat ezt térítésmentesen biztosítja. – Csak ajánlani tudom mindenkinek. Az oltással semmilyen problémánk nem volt – tette hozzá.

Makón idén már másodjára hirdették meg az ingyenes védőoltást, de nyár óta a 217 érintett gyerek szülei közül mindössze 75-en kértek – tudtuk meg a városházán. Mint megírtuk, az önkormányzat először tavaly, összesen 369 helyi, óvodáskorba lépő gyerek szüleinek ajánlotta fel a lehetőséget. Ahogy most, úgy tavaly is csak a szülők harmada kérte. Pedig a város most is jelentős energiákat fektetett az akció sikerébe: a családokat felkeresték a körzetek önkormányzati képviselői, és igyekeztek meggyőzni mindenkit az oltás hasznosságáról a házi gyermekorvosok is. Közülük Kiss Ivánka élen jár ebben, hiszen 30 gyereknek rendelte meg körzetében a szérumot. Azt mondta, örül, hogy sok szülő fogadta el az érveit – szerinte jó megelőzni a szövődményeket, és hogy családtagok is elkapják a betegséget.A bárányhimlő elleni védőoltás Magyarországon egyébként 1998 óta elérhető. Ahogy arról lapunkban többször írtunk, a betegség esetenként magas lázzal jár, és bár nem gyakran, de kísérheti vírusos tüdő- vagy agyhártyagyulladás, és elfertőződhet a himlő sebe is. A védőoltást december végéig lehet igényelni Makón. A város ennek költségeire összesen 5 millió forintot különített el.