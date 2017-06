Nem romlott el a makói CT, a kórház sem sorvad, és eladtak pár Maros-parti üdülőt

Pihenés tavaly a Maros-parton. Némelyik üdülő bérlői hamarosan tulajdonosok lesznek.

Megható pillanatokkal kezdődött az ülés: most vette át Farkas Éva Erzsébet polgármestertől Makó város emlékplakettjét Galamb József leszármazottja, Galamb Erzsébet, aki egészségügyi okok miatt nem tudott a hivatalos díjátadón részt venni. Nemcsak kapott, adott is: ígéretének megfelelően elhozta és a makói múzeumnak ajándékozta azt a posztumusz díszpolgári címet jelképező díszharangot, amit a Ford T-modell konstruktőre kapott Józsefvárostól. És egyperces néma tiszteletadásra is sor került – így emlékeztek a résztvevők a közelmúltban elhunyt Nagy Lajosra, aki főállatorvos, városatya és díszpolgár is volt.A napirendi pontok megtárgyalása előtt megdöbbentő hírrel állt elő Török Miklós (DK): egyik ismerőse azt panaszolta, hónapok óta nem működik a makói kórház komputertomográfja, hosszas várakozás után Vásárhelyre kell menni a vizsgálatokért. Úgy vélte, ez az önállóságát elvesztett intézmény sorvadásának egyik jele. Az ülésen ott volt Nagy Jenő, a makói tagkórház vezetője, aki cáfolta az információt. – A CT működik, és mindössze 4 hetet kell várni a vizsgálatokra, daganatos betegség esetén pedig kettőt. A leletezésre is csak 2 napot. A kórház pedig nem sorvad, amit jeleznek a lezajlott, illetve folyamatban lévő fejlesztések – tette hozzá.Ha már egészségügy: Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz–KDNP) rákérdezett, mit kezd a rendelőügyben gyűjtött aláírásokkal a Demokratikus Koalíció. Török válasza: a hivatalosan bejelentett aláírásgyűjtés kézjegyeit nem fogják kiadni, megőrzik – ezt jogszabály írja elő. A CT-ügyben kapott választ megnyugtatónak nevezte.Azt pedig már zárt ülésen határozták el, hogy idén a város szülötte, Béres György érseki tanácsos, egyházi zenetudós és Kotormán István, a Szikszai György református iskola lelkész-igazgatója kapja a díszpolgári címet.