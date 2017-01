Nem sokáig bírta a makói Vasút sor burkolata

Aki végig akar menni a makói Vasút soron, komoly zötykölődésre készüljön. Fotó: Szabó Imre

Megírtuk: noha jó 200-an laknak itt, két évtizede hiába várták, hogy legalább a kis utcákat összekötő Vasút sor szilárd burkolatot kapjon. Az út 2015 májusában lett kész. Több mint 700 méter hosszú, mindkét vége aszfaltozott úthoz csatlakozik, aljzata tört beton, a felülete pedig mart, zúzott, tömörített aszfalt.

Ahogy végigmentünk az úton, azt tapasztaltuk, vannak viszonylag jobb állapotú szakaszok, de olyanok is, ahol egymást érik a kisebb-nagyobb kátyúk. A gödrök között van közel egy méter széles is. Toldi János , a körzet önkormányzati képviselője, aki az út építését kiharcolta, azt mondta, tudomása szerint azért ilyen az úttest, mert az alap nem mindenütt volt megfelelő minőségű. Ha a mélyedéseket fel is töltik, egy idő után újak keletkeznek mindaddig, amíg az aljzat meg nem szilárdul. Hozzátette, hamarosan mart aszfalttal töltik fel a kátyúkat.