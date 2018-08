Nemzedékek makói találkozója - együtt az idősklub és a nyári játszóház

– Máskor, ha találkozunk is, mondjuk egy családi ünnep alkalmával, kevés az időnk beszélgetni, játszani. Itt viszont semmi más dolgunk nincs – mondta a 66 éves Varga József, a makói Királyhegyesi utcai idősklub egyik tagja, aki ezúttal egyik unokáját, a 13 esztendős Ivánt is magával hozta. A csütörtöki napot ugyanis együtt töltötték az idősklub rendszeres látogatói, illetve a nyári játszóház ifjú vendégei – előbbiek 33-an, utóbbiak 47-en voltak.A klubot, illetve a játszóházat is az Egyesített Népjóléti Intézmény munkatársai szervezik. Tóthné Balázs Andrea intézményvezető lapunknak azt mondta, hasonló napot már 4 éve szerveznek minden nyáron. Ilyenkor nemcsak közös programokon vehetnek részt a gyerekek és az idősek, de együtt is ebédelnek, sőt a délutáni süteményt is együtt készítik el.