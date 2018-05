Népszerű az apró kövegyi könyvtár

Bár Kövegy a megye legkisebb faluja, mégis az egyik legmodernebb könyvtárral büszkélkedhet – mondta el lapunknak a község polgármestere, Galgóczkiné Krobák Mária (független). Ez a nemrégiben véget ért felújításnak köszönhető, amely során az épületre összesen 1,8 millió forintot költöttek, pályázati forrásból. Az épület teljes felújításán túl még a bútorokat, a polcrendszert is kicserélték.A faluban azt hallottuk, a könyvtár igen népszerű. Nemcsak olvasgatni járnak ide az emberek, különböző előadások, rendezvények kedvéért is, és a gyerekeknek ugyancsak gyakran tartanak foglalkozásokat. Most a kezdők számára meghirdetett számítógépes tanfolyam a legnagyobb sláger. Az órákat hetente kétszer tartják, tucatnyian járnak el rendszeresen.A Somogyi-könyvtár égisze alatt működő kövegyi bibliotékának egyébként a felújítással együtt járó selejtezést követően 4 ezer kötetes a könyvállománya, beiratkozott olvasói pedig 120-an vannak. Ez igen tekintélyes szám, hiszen a legfrissebb adatok szerint a falunak mindössze 404 lakója van.