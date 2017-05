Nincs veszélyben a belgyógyászat - reagált a makói kórház a pletykákra

Töröknek volt szava a helyi tévét igazgató Kisistók Tímeához is: szerinte tájékoztatásuk egyoldalú. A stúdióvezető ezt visszautasította. Sánta Sándor (Fidesz–KDNP) ráadásként hozzátette, volt, hogy egy nap többször is látta a tévében a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatójáról szóló tudósítást, amiben a városvezetés lemondását követelték.

Nincs veszélyben a makói kórház belgyógyászati osztálya – derült ki a szerdai testületi ülésen. A városszerte terjedő szóbeszédet Zeitler Ádám (Jobbik) kérdésére Nagy Jenő tagintézmény-vezető cáfolta még a napirend előtti hozzászólások alkalmával. Azt mondta, az osztály vezetője, Kócsy József – nem részletezett személyes okok miatt – valóban távozik, de már kinevezték a megbízott vezetőt Góg Csaba személyében, és keresik a véglegeset is.Az önkormányzati cégek beszámolóit is tárgyalta a testület. Török Miklós (DK) megkérdezte Nagy Nándortól, a városgazdálkodás első emberéről, hogy miért növekszik évről évre lassan a távhőszolgáltatás kintlévősége. A cégvezető elmondta, az utóbbi években a hátralék stabilizálódott 40-50 millió forint körül – volt ez hatvannál is több. Az, hogy nincs számottevő növekedés, a végrehajtásoknak, illetve a rezsicsökkentésnek is köszönhető, a tartozások további csökkenésének viszont akadálya, hogy a szolgáltatást a nem fizetőknél nagyon nehéz korlátozni.Ugyancsak napirenden volt a tévé akkor, amikor a felügyelőbizottságából távozó Orosné Spák Hedvig helyére kellett új tagot választani. Farkas Éva Erzsébet polgármester (Fidesz–KDNP) párttársát, Toldi János képviselőt javasolta. Török Miklós kifogásolta, hogy a jelölt személyéről nem volt előzetes egyeztetés, és megjegyezte, jobb lett volna civilt delegálni. Ő nemmel szavazott, a vele felszólalásában egyetértő Zeitler Ádám tartózkodott, a többiek viszont megszavazták Toldit – ő maga érintettsége miatt kérte, hogy zárják ki a voksolásból.